◆パ・リーグロッテ―ソフトバンク（５日・ＺＯＺＯマリン）ソフトバンクのカーター・スチュワート投手が６回２失点で降板した。自身２勝目を目指してマウンドに上がった。初回２死で西川に死球を与えて盗塁で二塁に進まれた後、ポランコの内野安打の間に走者が生還。１点を与える立ち上がりとなったが、その後もテンポ良くボールを投げ込んで相手打線を封じていった。４回には無死二、三塁のピンチを迎えたが１失点でしの