◆ＪＥＲＡヤクルト―中日（５日・神宮）中日の新外国人のサノーは２試合連続の５番に座り、６回１死一塁で中堅フェンス直撃の安打を放った。２日の巨人戦（バンテリン）の２打席目に２号２ランを放って以来、１２打席ぶりの安打で打率は１割３分３厘となった。４回１死一塁の２打席目はフルカウントから四球を選び先制点に結びつけた。サノーは開幕から４安打目で、本塁打２本に二塁打１本で、シングルヒットは初めてだっ