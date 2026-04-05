４月５日の阪神９Ｒ・バイオレットＳ（３歳オープン、ダート１４００メートル＝１２頭立て）は３番人気のエコロレーヴ（牡３歳、栗東・森秀行厩舎、父ティズザロー）が鮮やかに逃げ切った。なお、単勝１番人気のマジッククッキー（牡３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父マインドユアビスケッツ）は直線で差を詰めたが３着だった。勝ち時計は１分２２秒５（重）。発馬直後に先手を奪うと、道中は競られることのないマイペース。１ハ