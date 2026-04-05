資料 高校野球・春の香川大会は5日、丸亀市のレクザムBP丸亀で準決勝2試合が行われ、高松商と尽誠学園が決勝進出を決めました。 【試合結果】第1試合：蓬莱 0-4 高松商第2試合：三本松 1-2x 尽誠学園（延長10回タイブレーク） 決勝と3位決定戦は、11日（土）にレクザムBP丸亀で行われる予定です。