３月２７日、中関村フォーラム年次総会の展示会場で、ＢＣＩシステム「北脳１号」の指令を受け、コップに水を注ぐロボットアーム。（北京＝新華社記者／魏夢佳）【新華社北京4月5日】中国で脳とコンピューターをつなぐブレーン・コンピューター・インターフェース（BCI）の実用化と産業化が進んでいる。北京市でこのほど開かれた中関村フォーラム年次総会でも、専用チップやリハビリ支援システムなど多様なBCI製品が展示され、来