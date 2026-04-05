「川口市営第１回第１節」（５日、川口）森且行（５２）＝川口・２５期＝が初日８Ｒで３周ホームから先頭に立った増田伸一（川口）を５周ホームで差して１着。２月１１日の山陽Ｇ１最終日以来、今年５勝目を挙げた。「リングを替えて、ヘッド周り、キャブをやった。先を求めていったが、コーナーが止まり過ぎている感じ。もう少し先を作ってみる。試走タイムがもう少し欲しい。いいタイヤを履いていく」。昨年１０月川口以来