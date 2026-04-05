フジテレビ系「千原ジュニアのヘベレケＳＰ」が４日に放送され、千原ジュニアがＭＣを務めた。ふかわりょう、劇団ひとりがゲスト出演。ふかわが、ひとりに「最初、コンビでやってた。いつの間にかあれですよね。『劇団ひとり』って」と聞くと、ひとりは「そう。そう。６年ぐらい（コンビで）やって…」と話した。ジュニアが「なんで解散なん？」と聞くと、ひとりは「それはもう、相方が借金作っちゃって。ちょっと、お笑いは