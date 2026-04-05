究極のコアラ愛蔵書『コアラ沼への招待状』（世界文化社）が、4月2日に発売された。【画像】埼玉県こども動物自然公園のコアラ「ふく」の耳・鼻のサイズ同書は、コアラにときめく全ての人へ贈る一冊。各動物園長のコアラ飼育にかける夢を聞くほか、一部のコアラの耳や鼻のサイズの初計測データも収録。動物園直伝のコアラ観察のヒントがずっしり詰まっている。謎に包まれたコアラの生態も、オールカラーでビジュアルたっぷり