高市早苗首相高市早苗首相が、4月末から5月上旬の大型連休中にベトナムを訪れ、同国首相らと会談する方向で検討していることが分かった。オーストラリアの訪問も調整しており、一連の外交を通じ「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」の進化に向けて連携を強化する方針だ。緊迫化する中東情勢を見極めて訪問の是非を最終判断する。政府関係者が5日明らかにした。日本の首相によるベトナム訪問は、2025年4月の石破茂前首相以来