「広島−阪神」（５日、マツダスタジアム）広島の栗林良吏投手が今季２度目の先発マウンドに上がり、阪神打線を７回まで３安打無失点に封じる快投を見せた。初先発からの連続イニング無失点記録を「１６」に伸ばした。立ち上がりからキレのあるストレート、鋭く落ちるフォークを低めに集めた。さらに時折混ぜる曲がり球がアクセントとなって阪神打線をほんろう。序盤２イニングをパーフェクトに抑え、三回に福島に初安打を許