桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」を使用した、TVアニメ『あかね噺』のノンクレジットオープニング映像が公開された。 （関連：【動画あり】桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」を使用したアニメ『あかね噺』のノンクレジットOP） 同楽曲は、4月4日より放送を開始した同アニメのオープニング主題歌。初回放送を記念して公開された本映像は、アニメの監督 渡辺歩が絵コンテを、副監督 播摩優が演出を担当