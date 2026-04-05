［J１百年構想リーグEAST第９節］千葉 ３−２ 東京V／４月４日／フクダ電子アリーナ17年ぶりにJ1に復帰し、百年構想リーグを戦うジェフ。PK戦を含め４連敗スタートとなり、５節の柏とのダービーで待望の勝利を掴むも、その後は３連敗と苦戦を強いられていた。もっともホームで迎えた東京Vとの18年ぶりのオリジナル10対決は、３年前、昇格プレーオフで敗戦を突き付けられた相手へのリベンジという意味でも想いは強かった。