アトピー性皮膚炎の子どもたちに寄り添う、長崎市の「アトリエショップ」。 洋服を選ぶ楽しさや、快適な着心地を届けます。 ◆かゆみに悩まされる「アトピー性皮膚炎」 長崎市に住む 陽翔くん(4)と、弟の優翔くん(2)。 （母 聡美さん） 「足のところがカサカサ。少しかゆい？」 （優翔くん(2)） 「かいかい…」 兄弟は生まれつき、かゆみを伴う湿疹が慢性的に繰り返される皮膚の病気「アトピー