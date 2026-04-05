社会人チームが所属する金沢市早朝ソフトボール連盟の今シーズンの開幕を告げる開会式が5日行われ、選手らが健闘を誓いました。金沢市の専光寺ソフトボール場で行われた開会式には、市内5つのリーグから25チームが集まりました。式では金沢市早朝ソフトボール連盟の道上宗雅会長が「プレーを楽しみ、ソフトボールの魅力を広めてくれることを期待している」と激励し、連盟顧問の馳浩前知事が始球式に臨みました。各チームは今後、地