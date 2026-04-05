登録者180万人超のユーチューバーから俳優に転身したカルマ（29）が5日、都内で初写真集「始動。」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行った。昨年11月に台湾で撮影し、「持てる全てをさらけ出した」という自信作。生活感あふれるショットや上半身を惜しみなく披露している。「ファンの方からは“鎖骨に住みたい”と言われた。（家賃は）お金ではなく、愛でいただきたい」と、メロ回答で報道陣の心をさらった。撮影期間中は米