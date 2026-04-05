東京都内ではきょう、各地で交通安全を呼びかけるイベントが行われました。あすから始まる「春の全国交通安全運動」を前に、きょう江戸川区では警視庁葛西署の一日署長を務めたアイドルグループ「α+」が自転車の「ながら運転」の防止やヘルメットの着用などを呼びかけました。会場には白バイも展示され、子どもたちは乗車体験をして楽しんでいました。また、稲城市でも多摩中央署のイベントが開かれました。親子3世代で交通ルール