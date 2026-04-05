元TOKIOの松岡昌宏（49）が5日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好きな春の食べ物を明かした、庭で収穫した山菜を食べたというリスナーから「好きな春の食べ物ありますか？」という質問が寄せられた。松岡は「やっぱ山菜は好きですよ」としつつ「僕、そろそろ春のものを食べに、一発ロケ行こうかなっていうのを企んでいるんですが」とニヤリ。「“何が好きですか？”って言われたら、フキノトウは