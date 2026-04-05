【モデルプレス＝2026/04/05】お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】人気芸人、レースマント×ラメで「関コレ」シークレット登場◆松井ケムリ、シークレット登場で盛り上げるケムリはラメがあしらわれたトップスにレースのマントを合わせて、シークレット登場。終始笑顔で手を降って闊歩し、会