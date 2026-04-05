【モデルプレス＝2026/04/05】超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）の辻野かなみが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】とき宣メンバー、浴衣姿で儚げ表情◆辻野かなみ、浴衣姿披露寒色系の浴衣を身にまとい、ポニーテール姿で登場した辻野。ステージトップでは顎に手を当て静かに微笑み、観客の心を鷲掴みにした。このランウェ