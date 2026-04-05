【モデルプレス＝2026/04/05】クリエイターのおさき、YouTuberのさくら、インフルエンサーのMINAMIが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。【写真】美女3人が浴衣で密着ランウェイ◆おさき・さくら・MINAMI、浴衣姿で登場それぞれ、個性を際立たせる涼し気な浴衣姿でランウェイを闊歩した。ステージトップでは、ぎゅっと密着。キュートな魅力