【モデルプレス＝2026/04/05】timelesz（タイムレス）によるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していたソロアーティストの鈴木凌が、一部の活動を休止すると発表。4月5日、スタッフ公式X（旧Twitter）にて報告された。【写真】鈴木凌「タイプロ」候補生時代の姿◆鈴木凌、一部活動休止を発表Xでは「この度鈴木凌は、今後のアーティスト活動、また思い描く道への進展のとして、活動における運営