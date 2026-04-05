◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―中日（５日・神宮）中日のドラフト６位ルーキーの花田旭外野手が２試合連続でスタメン出場。打順は前日から一つ上がった６番で、１打席目に中前安打を放った。４回１死一、二塁の第２打席はフルカウントから四球を選び、先制点に結びつけた。２点リードの６回１死二塁では左前適時打でプロ初打点をマークした。「追加点が欲しい場面で１本出てホッとしました」と安どの笑みを浮かべた。大阪