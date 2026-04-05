◆パ・リーグ西武―楽天（５日・ベルーナドーム）昨オフにＤｅＮＡからＦＡ移籍した桑原将志外野手が５日、移籍後初本塁打を放った。「１番・左翼」で出場。１点を追う３回先頭で、カウント０―１から相手先発のドラ１・藤原のカーブを振り抜いた打球は西武ファンで埋まった左翼スタンドに飛び込んだ。９試合３５打席目で今季１号のソロ本塁打。大歓声の中でダイヤモンドを一周し、「チームに勢いをつけるために思い切り振り