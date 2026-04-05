◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（５日・エスコンフィールド）オリックスのショーン・ジェリー投手が６回に捕まった。３回に宗の２ランで援護をもらい、５回まで無失点。しかし１死から万波を歩かせると、田宮の二塁打で１点差に迫られた。さらに２安打を許していた８番・奈良間に左中間へ同点三塁打。中堅・中川のダイビングキャッチも及ばなかった。２死三塁で水野は一直。同点で食い止めた。ジェリーはメジャー経験者で