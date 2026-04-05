◇プロ野球 巨人-DeNA(5日、東京ドーム)DeNAの佐野恵太選手が今季初ホームランを放ち先制に成功しました。両チーム無得点で迎えた4回、2アウトランナーなしの場面で佐野選手が相手先発・井上温大投手の4球目のストレートをとらえ、レフトスタンドに飛び込む今季1号ソロホームラン。チームは先制に成功しました。佐野選手は開幕から9試合連続の安打となっています。▽佐野選手コメント「打ったのはストレートだと思います！しっかり