「西武−楽天」（５日、ベルーナドーム）プロ初出場の西武のドラフト３位・秋山（中京大）が初回、平凡な中飛を落球する失策を犯した。初回１死一、二塁、楽天・ボイトの中堅へのフライに対して落下地点に入って捕球体勢に入ったが、ボールがグラブに当たってライト方向へ転がった。その間に二塁走者が生還して失点。マウンドの先発・平良が頭を抱えた。秋山はこの日１軍に初昇格。即「６番・中堅」でスタメン出場したが