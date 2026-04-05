◇パ・リーグ西武―楽天（2026年4月5日ベルーナドーム）西武の桑原将志外野手（32）が5日の楽天戦（ベルーナドーム）に「1番・左翼」で先発出場。3回に移籍後初となる本塁打を左翼席に突き刺した。0―1の3回無死。楽天先発・藤原のカーブを捉え左翼席に運んだ。うれしい移籍後初本塁打に「チームに勢いをつけるために思い切り振り抜きました。いい結果になってよかったです」とコメントした。