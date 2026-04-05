いつも会いたい大好きな人でも、言葉が足かせとなって会えなくなってしまうことがあるかもしれません。斉田朝さんの作品『制服に春うらら』は、そんな『言葉』が原因で祖母と距離を取っていた女子高生の想いが描かれています。【漫画】『制服に春うらら』（全編を読む）主人公・知風ららは、幼いころ祖母にスカートを作ってもらいます。祖母はスカート姿のららを見て「いつかあなたのお嫁さん姿を見るのが楽しみだわぁ」とうれしそ