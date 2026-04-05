日本上陸75周年を祝う特別仕様車「ディフェンダー 75+ エディション」は200台限定販売2026年1月28日、ジャガー・ランドローバー・ジャパンは「ディフェンダー」の特別仕様車「DEFENDER 75＋ EDITION（以下、ディフェンダー 75＋ エディション）」を発表しました。こちらの反響や最新情報について、首都圏の正規ディーラーに聞いてみました。2019年11月に2代目の現行型が国内発売されて以降、高い人気を誇るランドローバー