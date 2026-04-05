お笑いタレント・カンニング竹山（54）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。約11年ぶりにあの番組に出演したと報告した。竹山は「本日からビートたけしのTVタックルさんにちょこっとお世話になります。日曜昼間の赤坂藩がなくなり浪人になったわたくしを六本木藩の芸人界の大殿様が拾ってくれましたありがたき幸せ11年ぶりに大殿様の元、一生懸命働いておりますので是非ご覧ください」と番組から出演オファーがあったと