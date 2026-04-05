「西武−楽天」（５日、ベルーナドーム）西武・桑原が三回、移籍後初アーチとなる１号同点ソロを左越えに放った。ダイヤモンドを一周すると、笑顔で仲間に迎えられた。１点を追う三回、桑原が先頭で打席へ。楽天の先発、ドラフト１位右腕の藤原（花園大）の１ストライクからの２球目、甘く入った１１４キロのカーブをとらえた打球が左翼フェンスを越えた。桑原は球団を通じて「チームに勢いをつけるために思い切り振り抜き