ＤＤＴ５日の後楽園大会で、?二刀流レスラー?武知海青（２８＝ＤＤＴ／ＬＤＨ）がシングル戦初勝利を挙げた。武知はこの日の第５試合で大石真翔（４７）と対戦。だが、序盤から脚への集中攻撃を受けて苦戦を強いられる。それでも歓声を背に持ち前のバネを活かした動きで徐々に反撃だ。大石からも執拗な脚への攻撃に悶絶させられたが、最後はＢＲＥＡＫＩＴＤＯＷＮ（高角度チョークスラム）で叩きつけて３カウントを奪った