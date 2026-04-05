元宝塚歌劇団トップスターで俳優の紫吹淳さん（57）が2026年3月19日、自身のインスタグラムを更新。金髪にイメチェンした姿を披露した。「髪の毛黄色いぞ〜」紫吹さんは、「6月の舞台『アーネスト・シャクルトンに愛されて』に向け、宝塚時代ぶりのブロンド目指してのブリーチ一途中段階での収録」「かなり髪の毛黄色いぞ〜笑」とヘアカラーをチェンジしたことを報告し、最新の金髪ショットを投稿した。「後何回ブリーチすれば綺