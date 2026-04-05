【今週グサッときた名言珍言】過去には長瀬智也、小泉今日子も…声優の林原めぐみがブログ削除 “芸能人と政治的発言”でまた大炎上「もともと末っ子で構われるのがムカつくんです。私だってできるから」（小泉今日子／フジテレビ系「ボクらの時代」3月22日放送）◇◇◇小泉今日子（60）といえば、10代から活躍する国民的スター。当然、スタッフも「大御所」として気を使う。ロケなどでも必要以上に休憩を挟んだり、