今日5日は、東日本から西日本の所々で最高気温25℃以上の夏日になるなど、太平洋側を中心に今年一番の暖かさの所が多くなっています。明日6日や11日(土)・12日(日)も汗ばむ陽気となる所が多く、この先は熱中症対策や紫外線対策が必要な季節になりそうです。今日5日太平洋側を中心に今年一番の暖かさ今日5日は、暖かい空気が流れ込んでいる太平洋側を中心に、日中の気温が上昇しています。14時までの最高気温は、茂原市(千葉)で25