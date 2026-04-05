春クールは料理をテーマにしたドラマが並んだ。寿司、イタリアン、サバの缶詰、魯山人、刑務所のクサいメシ、孤独のグルメといろいろで、さて、どれからいただこうか。“バディーもの”乱立の春ドラマ本命のカギは「女性P」 岡田将生×染谷将太に迫る“対抗勢力”「時すでにおスシ！？」（TBS系）は、子育てを終えた50歳の女性（永作博美）が、母親以外に自分の役割がなかったことに気づいて、勢いで第二の人生にお寿司屋さんを