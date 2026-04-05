【スポーツ時々放談】【スポーツ時々放談】政治と無縁ではあり得ない トランプの「戦後体制変更」が揺さぶるプロスポーツと国際大会「テヘランが燃えてゐる日の東京はマラソンの人銀ぶらの人」（白川修）朝日新聞の歌壇に載った歌だ。マラソン、WBC、パラリンピック、相撲、センバツ、F1、プロ野球開幕、やがてワールドカップ……戦争最中のスポーツ大国である。ただ、中東もマラソンブームで、あの日3月1日はサウジアラビアの