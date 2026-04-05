8日(日本時間9日3:00)には3月17-18日開催のFOMC議事要旨が公表されます。同FOMCでは、市場予想通り政策金利が3.50-3.75%で据え置かれました。1月FOMC時点では2名の利下げ主張がありましたが、3月FOMCでは、そのうちウォラー理事が据え置きに転じ、反対票は超ハト派であるミラン理事のみとなっています。ウォラー理事は元々2月の雇用が強ければ据え置きに回る姿勢を示していましたが、2月の雇用がサプライズなほど厳