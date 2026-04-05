◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（５日・マツダスタジアム）広島の栗林良吏投手が５回まで１安打無失点と好投している。初回からストライク先行のテンポのいい投球で阪神打線を翻弄（ほんろう）。３回１死で福島に右前打を浴びたが、７三振を奪い、１人しか走者を出さない準完全投球を続けている。今季から先発転向した通算１３４セーブの元守護神。前回登板の３月２９日・中日戦（マツダ）では９５球の準完全投球で完封し