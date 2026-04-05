俳優の北村匠海が５日、東京・台場のフジテレビで１３日スタートの同局系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時）の制作発表会見に出席した。教師と高校生が宇宙食を開発した実話を基にした物語。主演として高校生教師・朝野を演じる北村は「学園ドラマとしても新しいドラマになってると思いますし、ドラマ、テレビ業界を担える役者と出会えることをうれしく思います。（生徒役の若手俳優に対して）どういう意味を持って