俳優の神木隆之介が５日、東京・台場のフジテレビで１３日スタートの同局系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・後９時、主演・北村匠海）の制作発表会見に出席した。２月に一般女性との結婚を発表して以降、初めて報道陣の前に姿を見せた。教師と高校生が宇宙食を開発した実話を基にした物語。ＪＡＸＡの宇宙食開発担当・木島を演じる神木は「このようなすてきな作品に参加できること、北村さんと共演できること、幸せにうれ