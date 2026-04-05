5日午後0時過ぎ、茨城県を走る常磐自動車道の下り線・友部ジャンクション付近で警察の車両1台が単独で横転する事故がありました。警察官1人が病院に搬送されましたが軽傷です。消防によりますと、5日午後0時16分、「友部ジャンクション付近でバスの横転事故。ケガ人なし。火災兆候もなし」などという通報が、この車両に乗っていた警察官からあったということです。単独の事故で横転したのは警察の大型輸送車で、警察官のみ16人が乗