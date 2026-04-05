◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハムーオリックス（5日、エスコンフィールドHOKKAIDO）3回にオリックス・宗佑磨選手の2試合連続HRを浴び、ビハインド展開としていた日本ハム。6回には田宮裕涼選手と奈良間大己選手のタイムリーで同点に追いつきました。中でも奈良間選手はこれで3打数3安打の大暴れ。同点タイムリーとなった3打席目では、対するオリックスの先発・ジェリー投手の初球のインコースへのツーシームをとらえます。打球はセ