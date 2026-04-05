自民党の石破茂前首相は5日放送のBSテレ東番組で、憲法改正では国民の理解を得られる項目を優先するよう求めた。臨時国会の召集期限明記に触れ「誰も反対しない。改憲できる実感を持ってもらう。そこから取り組まないといけない」と述べた。9条改正は「多くの議論を引き起こす。大急ぎで、という話にはならないだろう」と指摘した。憲法53条は、衆参両院のいずれかで総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は召集を決定しなけ