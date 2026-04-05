「AKB48春コンサート2026『私たちだけじゃだめですか？』Part2：Kokokara」が5日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われ、新ユニットが発表された。グループ約7年ぶりとなる新ユニットはバンド。ボーカルは人気急上昇中の現センター・伊藤百花（22）、高い歌唱力と表現力を持つ成田香姫奈（22）、クリアな歌声を持つ久保姫菜乃（20）。この日は伊藤がメインボーカル、成田と久保がコーラスを務めたが、楽曲によって担当が変