元SKE48松井珠理奈（29）が5日までに、自身のXを更新。右足かかと骨折からの“復帰戦”に臨んだ夫で男性5人組グループBOYS AND MENの辻本達規（34）をねぎらった。辻本は昨年12月、公演中に右足踵骨（しょうこつ）を骨折するケガを負った。4日に放送されたTBS系のバラエティー特別番組「オールスター感謝祭2026春」の名物コーナー「赤坂5丁目ミニマラソン」に出場することが決まった辻本は、放送当日に自身のXで「今日！！このため