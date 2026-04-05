モンテディオ山形は４月５日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドの第９節でヴァンラーレ八戸と敵地で対戦した。目下５連敗中の山形は、37分に高橋潤哉の得点で先制すると、その２分後には寺山翼が追加点を奪い、前半を２−０で終える。 迎えた後半は、３点目こそ奪えなかったものの、八戸の反撃に集中したディフェンスで対抗。得点を許さず、そのまま２−０で試合終了。６試合ぶりに勝利した山形がようやく連