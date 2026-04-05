ファジアーノ岡山は４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でヴィッセル神戸とホームで対戦している。開始８分に先制を許すと、その３分後にアクシデントが発生。プレーとは関係ないところで、工藤孝太が左膝を気にしながらピッチに座り込む。状態が確認され、プレー続行は不可能のようで無念の交代に。22歳DFは担架に運ばれてピッチを後にした。 なお、工藤に代わり、阿部海大が投入された。構成●サ