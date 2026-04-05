がんばれバイトくん【漫画】本編を読むメガネとマスクがデフォルトの黒江。人間関係を構築するのが苦手で声も異様に小さいので、何を言っているのか聞き取りにくい。だから、30社受けてようやく採用されたコンビニのバイトは頑張って続けたい。おとなしそうな黒江の本性が描かれたラストに「続編が読みたい!!」の声が届く、イナバ( @1nab_)さんの「がんばれバイトくん」を紹介するとともに制作の経緯を聞く。■気分転換に短くて明