中央在籍時は福永祐一厩舎に所属し、3月17日の1Rで生涯初出走を7馬身差圧勝で飾ったディナン（牡4＝田中一、父ナダル）が2日、5RのC2クラス1400メートル戦に出走。小牧太騎手が前日に負傷したため、乗り替わりで金沢の名手・吉原寛人騎手が騎乗し、今度は6馬身差の完勝を収めた。4角手前でかすかに鞍上が促しただけで先頭に立ち、ノーステッキでグングンと伸びた。吉原は「返し馬からとても背中のいい馬だと感じていた。使って